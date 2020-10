Coronavirus: De Luca, su mascherine obbligatorie all'aperto abbiamo anticipato il resto d'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come accaduto a febbraio, ancora una volta la Campania anticipa decisioni prese nel resto d’Italia. Sull’uso obbligatorio della mascherina all’aperto anche il Lazio lo sta decidendo e anche la Sicilia. Vanno prese decisioni omogenee in tutta Italia altrimenti l’efficacia delle nostre decisioni diventa parziale. Mi auguro che questa decisione su mascherine all’aperto venga presa in tutta Italia". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)