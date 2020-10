© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Qualche docente mi ha posto interrogativo: uso mascherina è obbligatorio anche dentro le scuole alle superiori. Con una flessibilità in più se rispettato distanziamento e ci sono i banchi. Se non ci sono è obbligatorio uso mascherina, senza equivoci". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)