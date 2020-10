Sardegna: parente di un liceale positivo al Covid-19, a Macomer un'intera classe a casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un familiare di uno studente in un liceo di Macomer è risultato positivo al Covid-19, e l'intera classe proseguirà da domani le lezioni in videoconferenza: una "misura temporanea che durerà fino a che non si avrà il risultato del tampone del ragazzo a rischio" secondo il sindaco Antonio Onorato Succu. Il primo cittadino di Macomer, inoltre, con un'ordinanza ha prorogato fino al 31 ottobre l'obbligo di indossare le mascherine anche all'aperto. "Ci arrivano sempre più spesso segnalazioni di mancato rispetto delle regole da parte di alcuni ragazzi, con il rischio di assembramenti nel territorio comunale e il pericolo di diffusione del contagio", ha spiegato. Dall'obbligo sono esclusi i bambini di età inferiore ai sei anni e le persone affette da disabilità e patologie incompatibili con l'uso continuativo della mascherina. A Macomer rimane valida la misura della sospensione, all'aperto o al chiuso, delle attività del ballo che abbiano luogo in sale da ballo e locali assimilati destinati all'intrattenimento o che si svolgono in spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico. (Rsc)