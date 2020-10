Piemonte: M5s, stanziare 3 milioni per sostenere coltivazione canapa e filiere produttive (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In apertura di seduta gli assessori al Lavoro e formazione professionale e all’Energia hanno illustrato la parte relativa alle loro materie di competenza per consentire alla Commissione di esprimere il proprio parere consultivo sul Documento di economia e finanza regionale (Defr) per il triennio 2021-2023. L’assessore al Lavoro, sottolineando come l’emergenza Covid abbia avuto un impatto negativo sui consumi e sul mercato del lavoro, ha evidenziato la necessità di creare le condizioni per rendere il Piemonte sempre più attrattivo attraverso investimenti sulle tecnologie digitali e sullo sviluppo sostenibile e interventi per il settore manifatturiero di qualità. Per quanto riguarda l’orientamento e la formazione, si mira in particolare a incentivare la creazione di profili professionali in grado di avere sbocchi reali nel mercato del lavoro e a curare la formazione professionale continua. L’assessore all’Energia si è soffermato sul Piano energetico ambientale regionale (Pear), lo strumento di programmazione pluriennale per seguire e governare lo sviluppo energetico-ambientale del territorio regionale e promuoverne l’intera filiera per raggiungere e monitorare gli obiettivi prefissi dall’Ue. In particolare, sul bando aperto tra il 2018 e il 2019 che consentiranno alla rete d’illuminazione pubblica un risparmio medio di energia elettrica superiore al 50%. (Rpi)