Coronavirus: De Luca, trenta ragazzi positivi a Napoli dopo festa al centro storico

- "Dopo una festa al centro storico di Napoli abbiamo registrato trenta positivi tra ragazzi che avevano partecipato all’evento senza alcuna protezione. Quando abbiamo deciso di fare ordinanza per limitare feste ed eventi a più di venti persone perché se abbiamo centinaia di queste iniziative irresponsabili il problema diventa grave. Per ogni contagio l’Asl di Napoli ha dovuto fare il contact tracing: trenta positivi significa almeno 150 persone da controllare coi tamponi. Dobbiamo tornare a comportamenti rigorosi altrimenti ci facciamo male". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)