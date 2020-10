Napoli: Presutto (M5s), sarebbe una follia deposito di metano a Napoli est

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il progetto per la realizzazione di un deposito costiero di metano, da costruire nella darsena petroli a Napoli Est, è una follia umana, un attentato alla salute pubblica dei cittadini, una scelleratezza. Si tratta di un'area Sin (Sito di Interesse Nazionale), per cui mi batto da anni e per la quale siamo in attesa di una bonifica. Sono quasi quarant'anni che attendiamo che aria, acqua e terra vengano ripuliti dai veleni rilasciati nel tempo dai depositi di carburanti per i quali era prevista una delocalizzazione mai portata a termine". Lo ha affermato il senatore del Movimento 5 stelle Vincenzo Presutto, all'indomani del progetto presentato durante la Naples Shipping week da due colossi dei petroli: "Ora, a quei veleni mai rimossi, si aggiunge un pericolo reale, un nuovo deposito pieno di Gnl. Chi lo ha progettato spiega che il contenitore sarà sicurissimo perché mantenuto a -160 gradi. Mi preme però ricordare che l'area scelta è in piena zona rossa, vale a dire a rischio eruzione del Vesuvio". (segue) (Ren)