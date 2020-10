Sardegna: tamponi analizzati anche all'ospedale di Carbonia, c'è via libera della Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessorato alla Sanità ha aggiornato la lista dei laboratori abilitati all'analisi dei tamponi: tra questi ora compare anche la Assl di Carbonia-Iglesias. Ne dà notizia il consigliere regionale della Lega, Michele Ennas. Il via libera dell'assessorato mette fine alle polemiche scatenate nel Sulcis-Iglesiente per i tempi lunghi per ricevere gli esiti degli esami per scoprire il contagio da coronavirus. "Avevo fin da subito richiesto che il nostro territorio potesse godere di autonomia - spiega Ennas -. L'iter burocratico e tecnico, che ho seguito personalmente nelle varie fasi, si è ora concluso ed è arrivato l'accreditamento che consentirà l'utilizzo del macchinario per l'analisi tamponi ubicato al Sirai. Un percorso - continua sempre Ennas - portato a compimento che va ad unirsi al già operativo lavoro dell'Usca al Santa Barbara, all'esame per test rapidi al pronto soccorso del Sirai e all'imminente acquisto di un ulteriore macchinario per test rapidi da destinare all'ospedale di Iglesias, così da essere in grado di coprire le necessità della nostra area". (Rsc)