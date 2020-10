Piemonte: danni provocati da coleottero "Popillia japonica", Regione valuta bando per reti anti-insetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte, marco Protopapa, ha incontrato nei giorni scorsi le associazioni di categoria e i rappresentanti dei produttori del settore florovivaistico per fare il punto sui danni provocati dalla Popillia japonica, il coleottero giapponese che attacca foglie, fiori e frutti delle piante, nutrendosi anche delle radici, e manti erbosi, rinvenuto per la prima volta nel 2014 nella zona del Parco del Ticino. Al tavolo sono state condivise le analisi degli interventi posti in essere dal Servizio Fitosanitario della Regione Piemonte per contrastare la diffusione del parassita, che non ha un antagonista naturale. La diffusione del parassita interessa in parte le province di Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Biella e Alessandria. La Regione Piemonte, ha ricordato l’assessore, "sta seguendo anche questa emergenza insieme alle altre emergenze fitosanitarie che stanno colpendo l’agricoltura piemontese. Pertanto proseguono le azioni di contenimento alla Popillia japonica attivate dal Servizio fitosanitario regionale, attraverso l’utilizzo di trappole e altri interventi di prevenzione nei siti a rischio di diffusione". La Regione Piemonte valuterà, con gli operatori del settore, l’opportunità di emanazione di un ulteriore bando a favore delle aziende florovivaistiche per l’installazione di reti anti insetto atte a proteggere le colture da questo parassita. (Rpi)