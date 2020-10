Sardegna: Coldiretti, isola al settimo posto in Italia per attenzione ad agricoltura biologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Sardegna è al settimo posto in Italia nella classifica delle regioni italiane "bio" con i suoi oltre 120 mila ettari dedicati all'agricoltura biologica nel 2019 - in crescita dello 0,8 per cento rispetto all'anno prima. Sono i dati diffusi da Coldiretti Sardegna, stando ai quali sull'isola ci sono circa duemila aziende agricole impegnate nel biologico: le principali coltivazioni sono le colture foraggere (circa 16.500 ettari) e i cereali (oltre seimila). Seguono le colture seminative (5.500 ettari), vite (oltre 1.600 ettari), olivo (circa 3.600), ortaggi (circa 800 ettari), frutta (circa 300). Il biologico registra un trend positivo da oltre dieci anni che la situazione emergenziale ha consolidato: durante la serrata le vendite nella grande distribuzione organizzata hanno subito un incremento di 11 punti percentuali. In aumento anche le importazioni di prodotti biologici da paesi extracomunitari, che nel 2019 hanno registrato un incremento del 13,1 per cento. "L'agricoltura biologica ha grosse potenzialità economiche come del resto confermano i numeri sui consumi nazionali e le importazioni: i consumatori sono attenti e consapevoli nell'acquisto del cibo e ricercano la qualità, come del resto conferma anche il successo dei nostri mercati di Campagna Amica, dove quotidianamente affermiamo e diffondiamo questa cultura, ma proprio per questo è necessario rafforzare i controlli sui prodotti biologici importati affinché rispettino gli stessi standard di sicurezza di quelli europei", ha commentato il presidente di Coldiretti Sardegna, Battista Cualbu. Controlli, secondo il direttore di Coldiretti Luca Saba, che devono tutelare i consumatori ma anche le imprese agricole che sono sempre più sensibili ad una agricoltura sostenibile e certificata bio. (Rsc)