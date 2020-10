Napoli: denunciati 3 parcheggiatori abusivi recidivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati denunciati stamattina a Napoli 3 parcheggiatori abusivi. Trattasi di un quarantenne trovato al lavoro a Piazza Guglielmo Pepe; di un cinquantaquattrenne pregiudicato che esercitava a Piazza Duca degli abruzzi, già sottoposto a daspo urbano e segnalato dall'Inps in quanto beneficiario del reddito di cittadinanza e di un quarantatreenne, anch'egli con daspo urbano, colto dalle forze dell'ordine nell'atto di parcheggiare un'auto in via Mezzocannone. i tre erano stati protagonisti di un recente servizio di "Striscia la notizia" (Ren)