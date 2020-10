Terra dei fuochi: nuova operazione "Action day", sequestrate tre attività commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state controllate nell'ambito dell'operazione "Action day" nella Terra dei fuochi di ieri 8 attività imprenditoriali e commerciali, di cui 3 sequestrate e 4 sanzionate , 41 persone identificate, di cui 16 denunciate tra lavoratori irregolari e rei di illeciti ambientali, 7 tra auto e autocarri controllati, di cui 7 sequestrati, circa 18.700 mq di aree sequestrate, oltre 32mila euro di sanzioni comminate e 15 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi sequestrati. I reati conquistati sono quelli di gestione e smaltimento illecito dei rifiuti e degli scarti delle lavorazioni. Si conclude così l'ultima operazione programmata della stagione estiva di verifiche sul campo, che comporta intensificati accertamenti sulle illegalità nel ciclo dei rifiuti, mirati per categorie produttive e specifiche aree territoriali, secondo una pianificazione, coordinata dalla Prefettura di Napoli, con la Prefettura di Caserta e con le questure e le forze di polizia di entrambe le province, su programmazione dell’incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania. L'undicesima azione di controllo straordinario del territorio si è svolta nei Comuni di San Giuseppe Vesuviano e Ottaviano per la Provincia di Napoli e nei Comuni di Mondragone e Carinola per la Provincia di Caserta programmata dall'incaricato per il contrasto del fenomeno. (segue) (Ren)