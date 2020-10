Campania: Cirillo (M5s), traforo Varano, nessun piano di messa in sicurezza della Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nessun progetto presentato dalla Regione per la riqualificazione dell'area di Varano, dove si stanno realizzando i lavori per il traforo della linea Circumvesuvian, nonostante sia una zona considerata a rischio". E' questo quanto è emerso dalla interrogazione parlamentare della deputata del Movimento 5 stelle Carmen di Lauro al Ministero dell'Ambiente circa il dissesto idrogeologico che interessa il territorio stabiese ma anche gli altri comuni ai piedi dei Monti Lattari. "Si tratta – ha spiegato il consigliere regionale M5s Luigi Cirillo – di un'area ritenuta critica dove oltre a sorgere abitazioni ritroviamo anche le ville di epoca Romana. Le opere per la esecuzione del tunnel nella collina Varano, per il raddoppio della tratta Napoli-Sorrento, non solo rischiano di produrre disagi a un'intera comunità, ma rappresentano un rischio per la cultura millenaria di Castellammare di Stabia. Il progetto di Eav, con un investimento previsto di 130 milioni prevede la riqualificazione della vecchia stazione di Castellammare di Stabia, la costruzione della nuova stazione Stabia Scavi, ex Via Nocera, la realizzazione di un sottopasso carrabile e di uno pedonale in via Cosenza e l'eliminazione del passaggio a livello a raso della stazione di via Nocera". (segue) (Ren)