Campania: Cirillo (M5s), traforo Varano, nessun piano di messa in sicurezza della Regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo, e nello specifico il Ministero dell'Ambiente, ha destinato oltre 12milioni di euro alla Regione Campania, competente in materia, per interventi volti alla messa in sicurezza delle aree ritenute a rischio. "Tuttavia – ha sottolineato il rappresentante del M5s - secondo quanto fa sapere il Ministero, la Regione non ha presentato progetti per la riqualificazione dell'area di Varano nonostante sia un'area considerata a rischio". "Per cui sarà mia premura – ha concluso Cirillo - al primo consiglio regionale presentare un ordine del giorno impegnando la Giunta rispetto alla necessità di una progettualità al fine di intercettare fondi importanti per la valorizzazione culturale del territorio". (Ren)