Napoli: controlli ai parcheggiatori abusivi, 57 sanzioni

- Sono stati elevati a Napoli 57 verbali per un totale di 43.947 euro, nell'ambito delle attività programmate per il contrasto al fenomeno della presenza dei parcheggiatori abusi. Tra questi sono stati deferiti alla autorità giudiziaria 24 parcheggiatori abusivi perché più volte verbalizzati reiterando la condotta illecita. Il Comando della Polizia locale ha disposto un intervento nei luoghi dove vengono segnalate le maggiori criticità con particolare riferimento al territorio di Chiaia, Vomero, Fuorigrotta, centro storico e nelle aree periferiche della città. Tra i denunziati, anche un parcheggiatore abusivo che non si atteneva alle disposizioni per il contenimento epidemiologico, poiché non indossava la mascherina. La Polizia locale ha poi proceduto a segnalare i nominativi per verificare se gli stessi fossero anche indebitamente percettori del reddito di cittadinanza. (Ren)