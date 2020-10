Napoli: Caso (M5s), buon lavoro a commissione di accesso di Marano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio il Prefetto di Napoli per la nomina di una commissione di accesso ai documenti amministrativi al comune di Marano per verificare l'esistenza di eventuali infiltrazioni della criminalità organizzata. Amo la mia città, il senso di legalità che deve contraddistinguere qualsiasi ente e mi sento garante dei cittadini per una sana politica locale". E' il commento di Andrea Caso, deputato del Movimento 5 stelle e membro della commissione parlamentare antimafia, sull'insediamento avvenuto questa mattina, della commissione di accesso al comune di Marano. "Me ne sono stato in silenzio – ha detto - su un lavoro che non doveva rischiare in alcun modo di essere compromesso da una possibile fuga di notizie. Un lavoro che ho voluto condurre in commissione antimafia con pazienza e dedizione, raccogliendo, per mesi, segnalazioni, informazioni e articoli. I troppi silenzi, le numerose distrazioni su tanti procedimenti, le strane dimenticanze - ha aggiunto il parlamentare del Movimento 5 stelle - hanno sollevato diversi dubbi nei cittadini e in me, quale deputato di questo collegio. Per questo, gli accertamenti tecnici dovranno fugare ogni dubbio o confermare tristi sospetti, devo capire se il quadro allarmante che viene fuori dai documenti amministrativi sono frutto di una cronica incompetenza o dalla incapacità ad amministrare la cosa pubblica". Andrea Caso, ha spiegato in una nota, fa riferimento in particolare alla gestione locale dei beni confiscati alla mafia e mai acquisiti nel patrimonio comunale o mai assegnati per finalità sociali, al mancato deposito delle notifiche degli atti di esproprio a danno dei Polverino o alla mancata acquisizione delle aree Pip. (segue) (Ren)