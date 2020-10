Piemonte: accordo Regione-sindacati sul bonus Covid, tra 500 e 2 mila euro a ogni medico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fascia 1: dirigenti dell’Area Sanità direttamente impegnati nell’emergenza Covid-19: massimo 2.000 euro. Fascia 2: restanti dirigenti dell’Area Sanità, non rientranti nella fascia 1, in ragione del supporto garantito nell’emergenza COVID-19: massimo 1.000 euro. Fascia 3: dirigenti dell’Area PTA, in ragione del supporto garantito nell’emergenza COVID-19: massimo 500 euro. Tale quota aggiuntiva di retribuzione di risultato si intende al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali, nonché comprensiva di oneri riflessi e Irap. L’accordo comprende, infine, disposizioni aggiuntive fornite alle Asl sulle guardie notturne di libera professione, con indicazioni di tariffe e modalità di elevazione delle indennità di pronta disponibilità e di turno notturno. L’assessore regionale alla Sanità del Piemonte ha manifestato soddisfazione per la chiusura dell’accordo, esprimendo a nome della Regione gratitudine morale per lo straordinario impegno dei medici e di tutto il personale sanitario che nella fase acuta dell’emergenza sono stati sottoposti ad uno stress professionale e fisico senza precedenti. (Rpi)