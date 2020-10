Sardegna: due positivi dopo festa di matrimonio con 100 invitati a Villasor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due positivi e dieci persone in isolamento domiciliare in attesa di tampone a seguito di una festa di matrimonio con cento invitati a Villasor. A dare la notizia è stato il sindaco della cittadina del cagliaritano, Massimo Pinna. Le due persone risultate positive hanno partecipato ad una festa di matrimonio: la cerimonia è stata celebrata nella chiesa di San Biagio a cui è seguita una festa in un locale. I due sposi sono due giovani di Villasor e San Sperate. L'Ats ha ricostruito gli spostamenti dei due positivi e sono stati effettuati molti tamponi dei quali si conoscerà presto il risultato. La notizia ha scatenato una ridda di voci a Villasor riguardo al numero dei contagiati ma non c'è nessuna conferma in merito. A tal proposito il sindaco invita alla calma. "Evitiamo la caccia all'untore, chiediamo massima collaborazione e rispetto delle norme di prevenzione", ha detto. (Rsc)