Napoli: Fico e de Magistris domani a evento "Capitale naturale" della "Naples shipping week"

- Sabato 3 e domenica 4 ottobre è prevista alla Stazione Marittima di Napoli, Sala Elettra, una manifestazione dedicata al mare. L'evento è frutto della sinergia voluta fortemente dall'assessore comunale Francesca Menna, con delega al Mare, che ha unito le diverse realtà associative territoriali per dare vita a processi organizzativi orizzontali, condivisi e partecipati, nella realizzazione di eventi che hanno come obiettivo il Mare Bene Comune. La due giorni partirà sabato 3 ottobre con l'evento "Il capitale naturale" organizzato dalle associazioni Madre e N' Sea Yet con il patrocinio del Comune di Napoli e della Città metropolitana di Napoli, dell'Autorità di sistema portuale del Mare Tirreno Centrale e del dipartimento di Biologia dell'Università della Federico II di Napoli. L' evento, che rientra nel calendario della "Naples Shipping Week", può essere un'opportunità di crescita e di esplorazione di nuove collaborazioni e più ampie sinergie tra operatori di diversi settori, sia pubblici che privati. Ne discuteranno docenti degli Atenei napoletani. Sono previsti a partire dalle ore 9.30 e fino alle ore 10.45 gli interventi del presidente della Camera Roberto Fico e del sindaco di Napoli Luigi de Magistris. A seguire interverranno Pietro Spirito, presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale; Anna Di Cosmo, coordinatore del corso di laurea in biologia ed ecologia dell'ambiente marino e gestione sostenibile delle sue risorse (laurea Mare) della Università di Napoli Federico II; Antonino Pollio, presidente della Società dei naturalisti Napoli-Tutela ambientale; Giovanni Piero Pepe, coordinatore scientifico della task force Big Fed2; Mario Affuso & Davide Sorella, Associazione culturale maDre; Dario Catania, associazione N' Sea Yet. (segue) (Ren)