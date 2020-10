Napoli: Fico e de Magistris domani a evento "Capitale naturale" della "Naples shipping week" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fino alle ore 13 sono anche previste due sessioni, la prima coordinata dall'assessore Menna su Biologia, Ecologia, Chimica dei Materiali mentre la seconda su Economia Startup & Innovazione sarà affidata all'assessore Alessandra Clemente. Nel pomeriggio dalle ore 15.30 alle 19 la manifestazione si trasferirà alla Rotonda Diaz all'interno di gazebo nei quali esperti del settore, imprenditori e scienziati faranno conoscere, attraverso esperienze dirette quelle realtà già esistenti di economia attenta alla natura. Domenica 4 ottobre a partire dalle ore 10.30 la manifestazione si chiuderà alla Rotonda Diaz con una gara di nuoto dal titolo "Caccia alla plastica Swimming edition" organizzata dell'associazione N' Sea Yet in collaborazione con Uisp (Unione Sport per tutti), "Let's Do It Italy" e sostenuto grazie alla Fondazione Cristiano Tosi. Oltre al sostegno di Clea nap e l'associazione Sportiva Kayak Napoli. La gara prevede un percorso che va dalla rotonda Diaz al Castel dell'ovo e ritorno. I partecipanti avranno il compito di raccogliere la plastica a mare durante il percorso, il vincitore sarà quello che raccoglierà più plastica a mare. (Ren)