Coronavirus: nel Lazio obbligatoria la mascherina all'aperto, esclusi i minori di 6 sei anni

- Il presidente della Regione Lazio firma una ordinanza che introduce l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto anche nel Lazio a partire da domani. E' stato annunciato, durante una conferenza stampa all'Istituto Spallanzani di Roma. Il governatore Zingaretti ha spiegato che l'obbligo della mascherina è escluso per i bambini sotto i sei anni, i portatori di patologie incompatibili con l'uso della mascherina e durante l'attività motoria. "Da domani scatterà in tutto in tutto il territorio regionale l'obbligo della mascherina. Chi violerà questa regola verrà sottoposto alla multa prevista - ha spiegato Zingaretti -. È una importante strumento di prevenzione. Non prevediamo alcuna forma di contenimento sugli orari dei negozi, locali e pub". La misura mira a contenere i contagi, in rialzo nella regione negli ultimi giorni, e riguarderebbe in particolare tutte quelle situazioni in cui il distanziamento sociale non è possibile. L'obbligo prevede due esclusioni. L'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, in una conferenza stampa allo Spallanzani aveva anticipato l'annuncio della firma, ufficializzata poi dallo stesso Zingaretti. (Rer)