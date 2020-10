Napoli: Poziello (Giugliano), giunta già pronta, squadra di spessore con persone di valore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Contro di me regia del senatore Lello Topo". Lo ha dichiarato il sindaco uscente e candidato al ballottaggio di Giugliano per le comunali Antonio Poziello nella trasmissione "Barba e capelli", condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc. Poziello ha poi specificato "dietro la congiura di palazzo che prova a togliermi dal campo c'è un regista che è Raffaele Topo, che da sempre cerca di mettere le mani sulla città di Giugliano e che sta cercando di ordire questi accordi come un'armata brancaleone". Tutti i partiti sono candidati contro Poziello, ad eccezione di Italia viva e Verdi, che è in campo con liste civiche. "Credo di aver rappresentato una rottura, un antisistema. C'è una guerra di apparati e di lobby, quelli che hanno fatto il bello e il cattivo tempo sono in campo per impedire la mia vittoria e mettere le mani su Giugliano. C'è un accordo di potere con vecchi sindaci e figli di ex sindaci in campo. È necessaria la consapevolezza dei cittadini su chi vuole il bene della città e chi vuole mettere indietro le lancette dell'orologio". Poziello ha risposto anche agli attacchi contro Salvatore Fusco: "Francesco Fusco deve pagare per i suoi errori, il fratello è una persona impegnata e perbene, è noto il suo impegno per i diritti dei lavoratori e le reazioni di fronte al linciaggio mediatico sono state fortissime". Infine sulla giunta Poziello chiarisce: "è già pronta e sarà mista con tecnici di alto profilo e una serie di candidati che entrano nell'esecutivo. Abbiamo fatto una squadra di spessore con persone di valore, dall'archeologo all'oncologo" (Ren)