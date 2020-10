Sardegna: da giunta regionale 14,8 milioni per incentivi a personale sanitario impegnato contro Covid-19 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le risorse - prosegue l'assessore - saranno utilizzate sia per le indennità connesse alle condizioni di lavoro, gli straordinari e la disponibilità, sia per corrispondere agli operatori del nostro sistema sanitario regionale un incentivo che tenga conto, oltre che della quantità del lavoro svolto, anche della maggiore o minore esposizione al rischio contagio. Un'impostazione che è stata oggetto di un grande lavoro di condivisione con le sigle sindacali, per garantire la massima equità". L'incentivo, una tantum, arriverà a un tetto di duemila euro e sarà modulato per fasce che tengano conto della quantità e della tipologia del lavoro svolto premiando maggiormente gli operatori impegnati a garantire le prestazioni più a rischio. (Rsc)