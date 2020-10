Napoli: Falco (Corecom), solidarietà alla famiglia di 11enne suicida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono vicino alla famiglia del bambino napoletano, appena undicenne, che si è tolto la vita in circostanze drammatiche. Lasciamo lavorare la magistratura affinché si faccia piena luce sull'accaduto. Tuttavia, secondo alcuni elementi che sembrano emergere dalle indagini, la giovane vittima sarebbe rimasta prigioniera di un gioco estremo on line. Se confermata l'ipotesi, si impone una seria riflessione sulla necessità di rafforzare ulteriormente la vigilanza sul web da parte delle forze dell'ordine. Voglio ricordare che in seguito al lockdown abbiamo assistito a una esplosione dei fenomeni di cyberbullismo, zoombombing, veri e propri 'agguati' tra minori organizzati on line, per non parlare di tutto ciò che accade nel deep web". Lo ha dichiarato Domenico Falco, presidente del Comitato Regionale per le Comunicazioni della Campania. (segue) (Ren)