Piemonte: dal 5 ottobre mascherine obbligatorie vicino alle scuole

- Il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, firmerà nelle prossime ore una ordinanza che introduce l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto in tutte le aree pertinenziali delle scuole di ogni ordine e grado o antistanti ad esse (ad esempio parcheggi, giardini, piazzali e marciapiedi davanti agli ingressi e alle uscite degli istituti), nonché in tutti i luoghi di attesa, salita e discesa del trasporto pubblico scolastico. L’ordinanza sarà in vigore a partire da lunedì 5 ottobre. Non sono sottoposti all’obbligo i bambini di età inferiore a sei anni e i soggetti con forme di disabilità o con patologie non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione individuale e i soggetti che interagiscono in modo specifico con loro. (Rpi)