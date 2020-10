© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani alle ore 9 nell'ambito della Naples Shipping week alla Stazione Marittima ( Sala Agave ) sono previsti i saluti istituzionali del sindaco Luigi de Magistris alla conferenza "La ricerca va in porto: arte, scienza ed economia del mare per la città". L'annuncio in una nota. (Ren)