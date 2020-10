Napoli: Migliore (Italia viva), mai Fico come sindaco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fico mai. No ad accordo Pd-M5s per il sindaco di Napoli". Lo ha dichiarato Gennaro Migliore, parlamentare ed esponente renziano di Italia viva, nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc. Sulla scelta del Partito democratico di Napoli di non tenere le primarie in vista delle prossime elezioni comunali Migliore ha risposto così: "Fa ridere. Non fare le primarie senza nemmeno sapere chi sono i candidati sembra una cambiale in bianco. Inoltre onestamente non vedo come si possa immaginare una coalizione con i populisti dopo un decennio di de Magistris. Un accordo Pd-M5s è una riedizione peggiorata di questo decennio. Poi se ci sarà un'intesa su un nome, ma senza i grillini, vuol dire che c'è sintesi". Sull'analisi delle elezioni regionali e amministrative Migliore ha ribadito che senza M5s il centrosinistra sia più forte: "nella stragrande maggioranza dove si è vinto meglio come Ercolano e San Giorgio abbiamo avuto coalizioni di centrosinistra senza M5s, vincendo al primo turno. C'è un accanimento terapeutico per fare accordi coi 5 stelle alle amministrative nonostante la loro debacle totale alle regionali. Faccio notare che Italia viva ha preso percentuali più alte dei grillini in alcuni comuni. Con De Luca senza M5s abbiamo vinto al 70 percento, con Bonajuto pure e con Zinno al 64 percento. La coalizione senza i grillini ha funzionato meglio". Infine Migliore attaccando ancora il M5s ha chiesto lo sblocco del Mes: "la cosa che colpisce è il fatto che non ci sia il via libera per il Mes, 36 miliardi per la sanità. Non si possono sbloccare per colpa dei grillini e Fico su questo dovrebbe esprimersi, invece di pontificare su altro". (Ren)