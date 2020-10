Terra dei fuochi: nuova operazione "Action day", sequestrate tre attività commerciali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In campo 30 equipaggi per un totale di 67 unità interforze appartenenti al raggruppamento campania dell’Esercito, alla Polizia di Stato di San Giuseppe Vesuviano (Na), alla Guardia di finanza Roan di Napoli, alla Guardia di finanza di Ottaviano (Na), ai Carabinieri di Ottaviano (Na), ai Carabinieri forestale di Ottaviano (Na), alla Polizia metropolitana di Napoli, alla Polizia municipale di San Giuseppe Vesuviano (Na), ai Carabinieri di Mondragone (Ce), Carabinieri di Falciano del Massico (Ce), ai Carabinieri Forestale di Castel Volturno (Ce), alla Polizia provinciale di Caserta, alla Polizia municipale di Mondragone (Ce), alla Guardia di finanza territoriale di Mondragone (Ce), alla Polizia di Stato di Castel Volturno (Ce), all’Arpac di Caserta ed Asl di Sessa Aurunca (Ce). È in corso di predisposizione la stagione autunnale di controlli e prevenzione che vedrà, accanto alle ormai consuete verifiche sulle filiere produttive, mirati interventi anche sui luoghi di accumulo illegale di rifiuti. (Ren)