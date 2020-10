Tlc: Savona, Open Fiber ha connesso circa 4.500 unità immobiliari a banda ultralarga (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli interventi in corso, prosegue la nota, sono eseguiti in stretta sinergia con l’amministrazione comunale, che, credendo nell’importanza dello sviluppo digitale per il territorio, ha siglato con la società una convenzione che disciplina le modalità di lavorazione per la posa della rete, con l’obiettivo di rendere il progetto poco invasivo per la cittadinanza.L’infrastruttura di Open Fiber, prosegue la nota, è un asset strategico per la crescita dei territori urbani. Gli ultimi mesi caratterizzati dalla pandemia di Covid-19 hanno reso evidente la necessità di disporre di reti moderne come l’Ftth, la tecnologia più all’avanguardia presente sul mercato, per poter lavorare tranquillamente in smart working oppure per poter consentire agli studenti di utilizzare senza problemi le piattaforme della didattica a distanza. Ma non solo: le opportunità e si estendono ad ambiti come l’e-health, il cloud computing, lo streaming online di contenuti in Hd, applicazioni smart city come la mobilità sostenibile, il controllo elettronico degli accessi, il monitoraggio ambientale, la gestione dell’illuminazione pubblica e la digitalizzazione dei servizi per il turismo. (Com)