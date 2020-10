Napoli: de Magistris, condotte criminali da parte di esigua minoranza dipendenti Anm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una esigua minoranza dei dipendenti di Anm stanno mettendo in atto un comportamento criminale ai danni della città e dei cittadini". Così il sindaco di Napoli Luigi de Magistris. "Certificati di malattia seriali sono stati depositati nell'arco di mezz'ora con la conseguenza che l'azienda è stata costretta a chiudere le funicolari e a diminuire le corse - ha proseguito il sindaco - Un comportamento inqualificabile al quale va messo un punto. A maggior ragione per la città che ha salvato un'azienda che già versava in condizioni molto difficili. Questo evento va a danno dei lavoratori e dei sindacalisti onesti". "I napoletani - ha concluso il sindaco - ad oggi quando la mattina vanno a lavoro non sanno se potranno prendere la metro a causa di condotte criminali, dalle quali i sindacalisti dovrebbero prendere le distanze". (Ren)