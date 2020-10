Napoli: Srm presenta oggi rapporto "Italian Maritime Economy" nel quadro della Naples Shipping Week

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Studi e ricerche per il Mezzogiorno (Centro studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) ha presentato oggi a Napoli il settimo rapporto annuale “Italian Maritime Economy”: l’evento si svolge sotto l’egida della Naples Shipping Week, manifestazione internazionale sui temi della portualità dello shipping e della logistica di cui Srm è il knowledge partner. Stando al relativo comunicato stampa, il rapporto analizza gli impatti della pandemia di Covid-19 sul nostro sistema logistico marittimo, e i vari aspetti con cui il fenomeno si sta manifestando: accadimenti importanti come le blank sailing, lo slow steaming, la riduzione dei passaggi del Canale di Suez, la nuova configurazione dei traffici mondiali, i trend più recenti dei flussi marittimi del commercio internazionale. Questa settima edizione, prosegue la nota, è dedicata però a fornire anche una visione strategica su quali potranno essere, per il futuro, i driver e i modelli portuali che offriranno alle nostre infrastrutture più resilienza agli shock economici e sanitari come ad esempio l’intermodalità e la sostenibilità. Ad aprire il convegno l’intervento in collegamento video del presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, seguito dai saluti introduttivi di Paolo Scudieri, presidente di Srm, e Giuseppe Nargi, direttore regionale di Intesa Sanpaolo per Campania, Basilicata, Calabria e Puglia. (segue) (Com)