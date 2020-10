Napoli: Srm presenta oggi rapporto "Italian Maritime Economy" nel quadro della Naples Shipping Week (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Durante la prima fase della crisi ci siamo concentrati nel sostenere la liquidità delle imprese ed assicurare il sostegno agli investimenti in ripartenza e resilienza: sul tema dello shipping continuiamo ad operare con tutti gli strumenti finanziari a disposizione, abbiamo un desk Shipping ed un desk Zes dedicati con specialisti consolidati; inoltre, il nostro Gruppo, attraverso il suo Innovation Center, è molto attento all’innovazione per le imprese, con attività di scouting e investimenti di realtà hi-tech e ricerca sui nuovi trend tecnologici”, ha concluso. “Mettiamo in risalto come la pandemia stia cambiando la geografia delle relazioni economiche mondiali viste attraverso la lente dei traffici marittimi: lo scontro commerciale tra Cina e Stati Uniti visto dalla rotta del Pacifico, il rallentamento della Belt and Road Initiative e dell’export cinese, l’impatto sul Canale di Suez e l’emergere di rotte alternative sono elementi che influenzano direttamente anche gli scenari del Mediterraneo e la portualità del nostro paese", ha spiegato Massimo Deandreis durante la presentazione del rapporto. "Siamo in una fase di regionalizzazione della globalizzazione ed emerge chiaramente l’importanza strategica di investire per una portualità e una logistica efficiente e integrata con le reti europee: l’Italia è un ponte naturale tra Europa e Sud Mediterraneo per energia e logistica, e recuperare questo ruolo è una priorità nazionale coerente con l’interesse europeo", ha concluso, aggiungendo che il Recovery fund deve essere la spinta determinante a fare quegli investimenti che si aspettano da anni. (Com)