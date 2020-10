Piemonte: Caucino, non conclusa erogazione bonus bebè per i nati nel 2013

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Assessore regionale alle Politiche della Famiglia, Chiara Caucino, con una nota "rammenta che è ancora in corso l’erogazione dei contributi relativi al Bonus Bebè, dedicata ai bambini nati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013". Ricorda altresì che "coloro che hanno presentato regolare domanda entro il 31 agosto 2014 e non avessero ancora ricevuto la somma spettante, possono mettersi in contatto con l'Ufficio competente, mandando un’e-mail a bonusbebe@regione.piemonte.it oppure telefonando al numero 011/432.4477". Infine, segnala che i dati richiesti per procedere con la necessaria verifica sono: generalità del richiedente, che salvo casi eccezionali da verificare direttamente con l’ufficio, deve essere uno dei genitori; codice fiscale del richiedente (madre o padre); recapito telefonico per eventuali comunicazioni; indirizzo e-mail. L’Assessore conclude segnalando che "le modalità di incasso del bonus verranno comunicate successivamente, tramite posta elettronica, a seguito di controllo del possesso dei requisiti". (Rpi)