Mediterraneo: Scudieri (Srm), area che rappresenta fattore fondamentale di sviluppo

- Chiunque creda nell'evoluzione e miri a far durare la propria missione nel tempo deve impegnarsi a fare sistema, rafforzare le filiere, essere attore del proprio sviluppo e chiedere alle banche di essere più presenti in questo importante momento di aggregazione. Così il presidente di Studi e ricerche per il Mezzogiorno (Centro studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo), Paolo Scudieri, nei suoi saluti di benvenuto alla presentazione del settimo rapporto annuale "Italian Maritime Economy". "Il Mediterraneo rappresenta un fattore fondamentale di sviluppo, e lo dimostra il fatto che i suoi porti siano all'attenzione a volte morbosa delle potenze internazionali: è evidente qui la relazione tra porto e gestione dell'economia", ha detto, aggiungendo che i porti che crescono maggiormente sono quelli in grado di recepire le mutate necessità in un mondo che diventa sempre più interconnesso. "Bisogna puntare sulla logistica per fare sì che i porti siano attrezzati per ricevere le esigenze settoriali fondamentali per lo sviluppo delle aziende: non può esserci impresa senza una logistica competitiva, veloce e attinente alla realtà della globalizzazione", ha spiegato, ribadendo la necessità di investire maggiormente in infrastrutture. (Ems)