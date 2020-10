Università: centesimo anniversario della fondazione della Parthenope

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del centenario dalla sua fondazione, l’Università degli Studi di Napoli Parthenope ha promosso un convegno per riflettere sul tema della longevità aziendale. Una giornata dedicata al valore della storia e del passato, che vedrà protagoniste numerose imprese radicate da tempo e cresciute insieme al nostro Ateneo, grazie ad un patrimonio di cultura e identità, da proteggere e valorizzare. Dopo i saluti introduttivi del rettore Alberto Carotenuto, del direttore del Disaq Claudio Porzio e del presidente di Confindustria Campania Vito Grassi, la relazione introduttiva sarà affidata al presidente di Museimpresa e Direttore della Fondazione Pirelli Antonio Calabrò. Il dibattito, moderato dal direttore del quotidiano “Il Mattino” Federico Monga, sarà animato dalle testimonianze degli imprenditori che in questi cento anni hanno dato lustro alla nostra regione: Mauro Ascione, Pietro Matrisciano per la Banca Capasso Antonio, Mario Mattioli per Cafima Group, Marco Monsurrò di Coelmo, Maurizio Marinella, Armando De Nigris, Marta Catuogno per l’Hotel Santa Caterina, Susanna Moccia della fabbrica della pasta di Gragnano. (segue) (Ren)