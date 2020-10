Napoli: Monti nuovo presidente Interporto Sud Europa spa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'assemblea dei soci di Interporto Sud Europa spa, riunitasi oggi a Maddaloni-Marcianise, ha deliberato la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, composto da Riccardo Monti, da Giancarlo Cangiano e da Stefano Acanfora". L'annuncio in una nota: "L'assemblea, inoltre, ha designato Monti presidente e Acanfora amministratore delegato che sono stati formalmente eletti durante la prima riunione del nuovo Cda, svoltasi nella stessa giornata. Cangiano è stato riconfermato vice-president". "Con la nomina a presidente di Interporto Sud Europa di Monti, manager di livello internazionale, parte la fase di definitivo rilancio dell'infrastruttura, in un momento delicato per gli scenari globali dopo la pandemia", ha fatto sapere l'azienda. (Ren)