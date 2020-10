Napoli: De Magistris, "malattia di massa" è attacco criminale a servizio pubblico Anm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ormai non ci sono più dubbi, da tempo, da giorni, da settimane è in atto un attacco criminale e premeditato da parte di addetti al servizio Pubblico Anm ai danni dei napoletani e della città in un momento storico di grande sofferenza, di pandemia, con la Galleria Vittoria chiusa. Tutto ciò ormai non è più sopportabile. Se non saranno interrotte queste attività criminali il servizio pubblico non potrà più essere garantito e quindi per colpa di pochi la città verrà messa in ginocchio". Lo ha affermato il sindaco Luigi de Magistris insieme ai componenti della giunta comunale nel commentare la notizia dell'ennesima "malattia di massa" di 11 agenti di stazione della Metropolitana che comporterà la limitazione del servizio a Dante e 3 capiservizio delle Funicolari che comporterà la chiusura del servizio della funicolare di Chiaia che dovrà chiudere oggi pomeriggio e domani. (Ren)