Coronavirus: Cantalamessa (Lega), De Luca espone cittadini poveri e i malati a gravi difficoltà (2)

- Il deputato leghista Gianluca Cantalamessa ha continuato: "E poiché tanti non potranno proprio permettersi di pagare, se ne parlerà nel 2021. E' assurdo. E la cosa più assurda sapete qual è? E' che l'alternativa sarebbe andare in ospedale: là non solo la medesima prestazione sanitaria costa alla Regione molto di più, ma c'è la follia di base legata al rischio contagio negli ospedali". Infine Cantalamessa ha concluso: "Il coronavirus è pericoloso solo se camminiamo per strada, se si va al ristorante, se si organizzano ricevimenti, se si va allo stadio, e non se si affollano gli ospedali? Se si concentrano tutti i pazienti malati nell'ambulatorio dell'Asl di riferimento il virus scappa? Questi assembramenti non valgono? De Luca ci spieghi chiaramente se i tumori possono aspettare e gli asintomatici no". (Ren)