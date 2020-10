Sardegna: da giunta regionale 14,8 milioni per incentivi a personale sanitario impegnato contro Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' pari a 14,8 milioni di euro il riconoscimento degli incentivi per il personale delle aziende del sistema sanitario regionale impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica Covid-19. Li ha stanziati la giunta regionale della Sardegna in considerazione delle specifiche condizioni di lavoro e delle attività svolte dai medici e dagli operatori del comparto. "Un doveroso riconoscimento - ha dichiarato il presidente, Christian Solinas - ai professionisti che con grande abnegazione, spirito di servizio e umanità, hanno combattuto e combattono in prima linea la battaglia contro il virus sul nostro territorio. Anche e soprattutto grazie all'impegno di queste persone la Sardegna è riuscita, nella prima fase, a contenere l'epidemia con risultati importanti e una circolazione virale prossima allo zero. Un impegno che prosegue ancora oggi, consentendo al nostro sistema di rispondere con forza al bisogno d'assistenza determinato dall'emergenza, con un unico obiettivo: garantire la salute dei sardi". (segue) (Rsc)