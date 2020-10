Sardegna: da giunta regionale 14,8 milioni per incentivi a personale sanitario impegnato contro Covid-19 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il provvedimento riguarda tutto il personale, con contratto a tempo determinato o indeterminato, impiegato direttamente per far fronte all'emergenza, per le prestazioni svolte dal 9 marzo al 31 dicembre 2020. Sulla base delle linee di indirizzo approvate dalla giunta le aziende del sistema sanitario della Sardegna avranno il compito di predisporre specifici piani di remunerazione. "Il personale sanitario - ha detto l'assessore alla Sanità Mario Nieddu - ha gestito l'emergenza con un impegno instancabile. Con sacrificio e grande responsabilità. Dare un riconoscimento a chi si è adoperato in questi mesi per far fronte alla pandemia è giusto anche sul piano morale ed è un obiettivo a cui abbiamo puntato con forza, a partire dal confronto sui tavoli nazionali". (segue) (Rsc)