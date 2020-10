Abruzzo: Recovery fund, proposti 73 progetti per 7,5 miliardi di euro complessivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le infrastrutture rappresentano una priorità del programma della Regione Abruzzo per il recupero dello svantaggio competitivo accumulato negli anni: sono 73 le proposte progettuali su cui sta lavorando la cabina di regia competente (per un valore complessivo di 7,5 miliardi di euro), mentre è in programma per mercoledì prossimo a Roma la firma del progetto di potenziamento della tratta ferroviaria tra Pescara e la capitale. È quanto emerso oggi a L'Aquila durante un incontro tra sindacati e rappresentanti di categoria per analizzare lo stato del piano di rilancio nazionale su cui saranno convogliati i fondi del Recovery fund. Tra le opere indicate durante la riunione figurano il potenziamento della rete ferroviaria, gli interporti di Avezzano e Manoppello, lo sviluppo di porti, strade, funivie e rete idrica, e la programmazione di interventi per ridurre il rischio idrogeologico. "Oggi è emersa una sintonia tra Regione, rappresentanti del territorio, di categoria e dei lavoratori: c'è comunione di intenti sulle infrastrutture necessarie allo sviluppo del territorio su cui abbiamo relazionato, spiegando il lavoro che stiamo svolgendo con l'interlocuzione delle regioni e del governo per presentare progetti cantierabili, realizzabili nei tempi e nei modi previsti con i limiti del cosiddetto Recovery fund", ha dichiarato il presidente Marco Marsilio. (segue) (Gru)