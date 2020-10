Napoli: nuovi controlli alto impatto nel quartiere Materdei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri sera gli agenti del commissariato Dante e della Polizia locale, con il supporto dei Nibbio e delle Unità cinofile dell’Ufficio prevenzione generale e degli equipaggi del reparto prevenzione crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona “Materdei” tra piazza Museo Nazionale e via Pessina. Nel corso dell’attività sono state identificate 120 persone, di cui 55 con precedenti di polizia, e controllate 19 autovetture e 47 motoveicoli; inoltre, sono state contestate 28 violazioni del Codice della strada di cui 8 a conducenti di motocicli per mancata copertura assicurativa, elevando sanzioni per un totale di circa 17.892 euro e sottoponendo 8 scooter a sequestro amministrativo.(Ren)