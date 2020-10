Università: centesimo anniversario della fondazione della Parthenope (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione dell’incontro per il centenario della fondazione dell'Università Parthenope, la prof. Mariarosaria Napolitano (Università Parthenope) ed il prof. Angelo Riviezzo (Università del Sannio) presenteranno il “Corporate Heritage Awards”, premio ideato e promosso da Leaving Footprints, spin-off dell’Università Parthenope e dell’Università del Sannio dedicata alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale delle imprese di ogni settore. La prima edizione del premio, che mira ad assumere carattere nazionale nei prossimi anni, è finalizzata a conferire un riconoscimento alle imprese campane del made in Italy che si sono distinte per il modo in cui hanno valorizzato e comunicato le tracce del proprio passato. Il premio sarà assegnato da un Comitato scientifico che vede la partecipazione di autorevoli esponenti del panorama accademico, imprenditoriale e culturale del Paese ed è suddiviso in cinque categorie: "Narrazione attraverso parole, immagini e suoni", "Narrazione attraverso luoghi", "Narrazione attraverso celebrazioni e relazioni", "Narrazione attraverso prodotti e brand", "Narrazione per il sociale". (Ren)