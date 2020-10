Napoli: Muscarà (M5s), vogliamo conoscere il lavoro svolto allo stadio Collana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Commissario ad acta per il Collana? Dobbiamo cercarlo a 'Chi l'ha visto?'". Così il consigliere regionale della Campania Maria Muscarà, del Movimento 5 stelle, ha commentato la missiva inviata all'architetto Pasquale Manduca, nominato all'inizio di agosto dal presidente Vincenzo De Luca per vigilare sulla corretta applicazione della convenzione stipulata tra la Regione Campania e la società sportiva Giano Ssd srl per l'affidamento in gestione e l'utilizzo dell'impianto sportivo Collana. "Vero è – ha proseguito l'esponente pentastellata – che in tempo di campagna elettorale tutto si ferma, ma sono passati due mesi dalla nomina e dato atto che il Commissario ad acta è tenuto ad effettuare un puntuale controllo della correttezza sull'esecuzione del contratto, nonché all'attivazione di ogni rimedio idoneo a tutelare la sfera giuridico-patrimoniale dell'amministrazione regionale e l'interesse pubblico sotteso alla convenzione in questione, sarebbe il caso di conoscere, a questo punto, quali sono le risultanze ottenute ad oggi a seguito dell'attività finora svolta".(Ren)