Sant'Anastasia (Na): Nonno (Fd'I), sosteniamo Carmine Esposito

- "A Sant'Anastasia sono in campo a fianco al candidato sindaco Carmine Esposito. Al consigliere regionale che sta facendo girare un video in cui invita i cittadini di quel comune a votare Carmine Pone nel segno del rinnovamento dico due cose: la prima è che, per Esposito, esiste la presunzione di innocenza fino a sentenza passata in giudicato. La seconda è che proprio quel consigliere qualche anno fa, con gli stessi argomenti, sponsorizzava la candidatura di Lello Abete a sindaco poi coinvolto dallo scandalo conosciuto come "concorsopoli". Il consigliere regionale in questione ha poca lungimiranza e non riesce a valutare bene le persone a quanto pare, quindi come può essere credibile agli occhi dei cittadini di Sant'Anastasia?". Lo ha dichiarato in una nota il consigliere Marco Nonno, esponente di Fratelli d'Italia. (Ren)