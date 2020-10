Umbria: Porzi (Pd), servono fondi ai territori per sostenere ricerca e innovazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Porzi ha aggiunto: "D’accordo con la commissaria europea all’istruzione Marjia Gabriel gli sforzi di tutti i livelli istituzionali sono rivolti al conseguimento degli obiettivi del Green deal, ad una maggiore digitalizzazione e alla costruzione di un’Europa sociale forte che sappia garantire una transizione giusta". E ha proseguito: "Si tratta di investimenti orientati al futuro, dai quali non dobbiamo attenderci un immediato risultato in termini di produttività, bensì un avanzamento in termini di qualità del sistema della Ricerca e dell’Innovazione". Infine ha concluso: "Abbiamo orientato l’attenzione del Dg sulle Università regionali e sui centri di ricerca locali perché il ruolo delle istituzioni è quello di sostenere la cultura anche e soprattutto dove le condizioni non sono favorevoli. Il coinvolgimento degli enti locali nella costruzione dello Spazio Europeo della Ricerca è fondamentale per imprimere sin d’ora un’impronta locale e sostenibile al sistema e per far si che il sostegno fondamentale dell’Ue possa radicarsi nei territori”. (Ren)