Coronavirus: Caldoro, record assoluto di contagi, in Campania serve piano vero

- "Oggi record assoluto di positivi con un numero di tamponi mai visto prima. Delle due l'una: o la situazione è definitivamente fuori controllo, come dice Ricciardi, o qualcuno, durante la campagna elettorale, ha 'nascosto' i dati". Lo ha affermato in una nota Stefano Caldoro: "In entrambi i casi, molto gravi, serve un piano vero e credibile, per tutelare la salute dei cittadini. Senza chiudere interi settori dell'economia che mai più si riprenderebbero. Il momento della propaganda è finito."(Ren)