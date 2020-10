Napoli: Felaco, approvati lavori ai parchi Buglione e Anaconda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Approvati con delibera di giunta i lavori di manutenzione straordinaria per il Parco Buglione della Municipalità 5 e il Parco Anaconda della Municipalità 9". Lo ha annunciato il Comune di Napoli in una nota: "I lavori sono finanziati con i fondi del Piano Strategico di Città Metropolitana e prevedono stanziamenti per circa 300mila euro al Parco Buglione e 200mila euro al Parco Anaconda, in entrambi i parchi gli interventi sono relativi alla rifunzionalizzazione e manutenzione straordinaria e sono finalizzati a una riqualificazione complessiva e globale, allo scopo di migliorarne fruibilità e sicurezza, nonchè riqualificare le aree a verde con interventi straordinari di integrazione di siepi e incremento di arbusti ed essenze arboree". L'assessore al verde Felaco ha dichiarato: "L'avvio di questi lavori rappresenta nei fatti l'importanza che la giunta de Magistris riserva agli spazi a verde in città e alla riqualificazione del nostro patrimonio green, fortemente attesa dalla collettività tutta". (Ren)