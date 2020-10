Napoli: Srm presenta oggi rapporto "Italian Maritime Economy" nel quadro della Naples Shipping Week (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la presentazione del rapporto a cura di Massimo Deandreis, direttore generale di Srm, e del responsabile Maritime and Energy Alessandro Panaro, è seguita una tavola rotonda a cui hanno preso parte Andrea Angelino, Cfo Country Italia di Enel e amministratore delegato di Enel Logistics; Paolo Garonna, segretario generale della Federazione banche, assicurazioni e finanza; il presidente di Confitarma Mario Mattioli; e i presidenti di Assoporti e dell'Istituto affari internazionali (Iai), rispettivamente Ugo Patroni Griffi e Ferdinando Nelli Feroci. “Il rapporto è giunto alla sua settima edizione e siamo lieti di presentarlo nell’ambito di una manifestazione così importante come la Naples Shipping Week: questo è un anno particolarmente difficile per la nostra economia e quindi per tutto il nostro sistema industriale e infrastrutturale, e Srm ha analizzato gli scenari futuri e quali possono essere le strade da intraprendere per una ripartenza più rapida e per costruire un futuro più resiliente agli shock economici ed in questo la logistica e la portualità possono dare una forte mano affinché eventi come questo non ci colgano più impreparati”, ha commentato Paolo Scudieri. La fase di emergenza di liquidità, ha continuato Giuseppe Nargi, è superata e occorre guardare agli aspetti strutturali che toccano il sistema delle imprese. "Quindi, è ancora più urgente riportare il settore marittimo-portuale e logistico al centro delle politiche, perché è uno strumento essenziale di competitività delle aziende: Intesa Sanpaolo ha creduto nelle Zes e ha attuato una decisa azione di promozione al fianco delle autorità portuali di Napoli, Taranto e Bari", ha spiegato, dichiarandosi convinto che, una volta a regime, queste possano contribuire alla crescita del territorio. (segue) (Com)