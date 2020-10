Sanità: Fondazione Bsgsp sostiene Grade per fornire cure domiciliari ematologiche a Reggio Emilia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Offrire assistenza ai malati ematologici nelle proprie case: questo l'obiettivo del progetto avviato nel 2012 dalla Fondazione Grade Onlus, che da oggi può contare sul sostegno della Fondazione Banco San Geminiano e San Prospero (Bsgsp), ente no profit istituito lo scorso anno per promuovere le attività di utilità sociale nei territori presidiati dalla direzione Emilia Adriatica di Banco Bpm. Stando al relativo comunicato stampa, la donazione della Fondazione Bsgsp, ufficializzata questa mattina presso la sede di Grade, è pari a 23 mila euro ed è destinata a finanziare l'attività domiciliare di un medico per un intero anno a sostegno dei pazienti e delle loro famiglie. A Reggio Emilia, prosegue la nota, il progetto nasce otto anni fa con l'obiettivo di fornire ai pazienti più fragili la possibilità di proseguire le cure a casa, in continuità con il reparto e il day hospital dell'ematologia, affidando la gestione clinico-assistenziale ad un team dedicato che opera assieme al medico di famiglia. In questi anni, si legge nel documento, sono stati seguiti oltre 400 malati residenti nel distretto Usl di Reggio Emilia. "Abbiamo sposato questo progetto con convinzione perché ne abbiamo subito colta l'importanza, accresciuta oggi dall'emergenza Covid-19: sono soddisfatto del lavoro che stiamo portando avanti in particolare sul fronte sociale e sanitario, e l'iniziativa ben rappresenta la volontà di continuare ad essere un punto di riferimento per la comunità reggiana", ha commentato Claudio Rangoni Machiavelli, presidente della Fondazione Bsgsp. "In una sanità che a causa dell'emergenza pandemica si è ritrovata a cambiare radicalmente i suoi paradigmi l'aver investito risorse nei programmi di assistenza domiciliare si è rivelato lungimirante ed efficace", ha aggiunto Francesco Merli, presidente della Fondazione Grade. (Com)