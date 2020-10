Napoli: Falco (Corecom), solidarietà alla famiglia di 11enne suicida (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Falco ha aggiunto: "Il Corecom sta realizzando un'attività di prevenzione e informazione nelle scuole della Campania, ma adesso serve stringere le maglie di una rete istituzionale che coinvolga anche studenti, famiglie, docenti, esperti del settore e forze dell'ordine, per arginare questi fenomeni". Quindi ha concluso: "E' nostra intenzione proseguire sulla strada del confronto diretto con i giovani per metterli in guardia dai pericoli della 'Rete' e offrire loro tutti gli elementi necessari a difendersi dalle insidie del web. Accanto a questo auspico la progressiva introduzione nell'offerta formativa degli istituti scolastici di corsi di educazione digitale che possano formare non solo gli studenti ma anche le loro famiglie su questi temi. Il Corecom è pronto a scendere in campo con ogni mezzo possibile a difesa dei nostri giovani". (Ren)